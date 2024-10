Universalmovies.it - Lee Pace contro Glen Powell nel film The Running Man

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Altro aggiornamento di giornata dal cast di TheMan, ed altro villain da segnalare. Questa volta è il turno di Lee. In pochissime ore la lista di villain del TheMan di Edgar Wright è cresciuta in maniera esponenziale. Dopo la notizia della trattativa con Josh Brolin (il nostro aggiornamento a questo indirizzo), infatti, il the Hollywood Reporter ha confermato l’ingaggio di Lee, e sempre per un ruolo da villain. Secondo la celebre fonte l’attore andrà ad interpretare il capo cacciatore del brutale reality al centro della trama del, ovvero “l’uomo al soldo” dello spietato creatore dello show, personaggio molto probabilmente affidato proprio da Brolin.è noto essenzialmente per un altro ruolo da villain, stiamo parlando del Ronan l’accusatore nel Marvel Cinematic Universe.