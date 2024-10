“Hanno ucciso Liam Payne”: spunta l’ipotesi di complotto sulla morte dell’ex degli One Direction (video) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre le autorità argentine continuano a indagare sulla morte dell’ex cantante degli One Direction Liam Payne, caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires, sui social montano le ipotesi che il 31enne cantante sia stato ucciso. Il volo dal terzo piano, da una delle finestre del Casa Sur Hotel, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, non gli ha lasciato scampo.Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa argentina, la polizia avrebbe ricevuto una chiamata al 911 per un uomo molesto, probabilmente sotto effetto di alcol e droghe, ma al loro arrivo, gli agenti non Hanno potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta nel cortile interno dell’albergo. Secoloditalia.it - “Hanno ucciso Liam Payne”: spunta l’ipotesi di complotto sulla morte dell’ex degli One Direction (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mentre le autorità argentine continuano a indagarecantanteOne, caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires, sui social montano le ipotesi che il 31enne cantante sia stato. Il volo dal terzo piano, da una delle finestre del Casa Sur Hotel, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, non gli ha lasciato scampo.Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla stampa argentina, la polizia avrebbe ricevuto una chiamata al 911 per un uomo molesto, probabilmente sotto effetto di alcol e droghe, ma al loro arrivo, gli agenti nonpotuto fare altro che constatarne la, avvenuta nel cortile interno dell’albergo.

