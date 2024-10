Gas, guerra, diritti umani: le tante ombre sulla Cop29 di Baku (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primo problema della Cop29 in Azerbaijan è l’Azerbaijan, la cui economia dipende dal gas tanto quanto quella degli Emirati Arabi Uniti, che hanno ospitato la Cop28, dipende dal petrolio. Il secondo problema è il numero 29: dopo ventotto Conferenze delle Parti sul clima, non si è ancora riusciti a invertire la rotta. Le Cop servono a qualcosa allora? Quando venne siglato l’Accordo di Parigi alla Cop21, si prevedeva che le emissioni di gas climalteranti sarebbero aumentate del 16% entro il 2030. Ora, grazie agli sforzi della comunità internazionale, si prevede che aumentino “solo” del 3%. Secondo l’Ipcc, però, i gas serra andrebbero tagliati del 43% entro il 2030. Tpi.it - Gas, guerra, diritti umani: le tante ombre sulla Cop29 di Baku Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primo problema dellain Azerbaijan è l’Azerbaijan, la cui economia dipende dal gas tanto quanto quella degli Emirati Arabi Uniti, che hanno ospitato la Cop28, dipende dal petrolio. Il secondo problema è il numero 29: dopo ventotto Conferenze delle Parti sul clima, non si è ancora riusciti a invertire la rotta. Le Cop servono a qualcosa allora? Quando venne siglato l’Accordo di Parigi alla Cop21, si prevedeva che le emissioni di gas climalteranti sarebbero aumentate del 16% entro il 2030. Ora, grazie agli sforzi della comunità internazionale, si prevede che aumentino “solo” del 3%. Secondo l’Ipcc, però, i gas serra andrebbero tagliati del 43% entro il 2030.

