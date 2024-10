Tenta una rapina, ma è lui a morire accoltellato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è deceduto dopo essere stato accoltellato in strada a Milano. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5, in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud della città. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della squadra Volante della questura. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul luogo dell'aggressione.Di Ronza, che abitava nelle vicinanze, era già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a furti e rapine. Il suo aspetto era particolarmente riconoscibile a causa dei numerosi tatuaggi che gli coprivano il collo, la testa e parte del viso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe Tentato di rapinare un bar, ma sarebbe stato colpito dal gestore, che ha reagito utilizzando un paio di forbici. Panorama.it - Tenta una rapina, ma è lui a morire accoltellato Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 37 anni, Eros Di Ronza, è deceduto dopo essere statoin strada a Milano. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5, in via Giovanni da Cermenate, nella periferia sud della città. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della squadra Volante della questura. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, e il decesso è stato constatato sul luogo dell'aggressione.Di Ronza, che abitava nelle vicinanze, era già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a furti e rapine. Il suo aspetto era particolarmente riconoscibile a causa dei numerosi tatuaggi che gli coprivano il collo, la testa e parte del viso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbeto dire un bar, ma sarebbe stato colpito dal gestore, che ha reagito utilizzando un paio di forbici.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato un uomo dopo aver accoltellato la madre in un drammatico episodio a Catania - Le indagini condotte dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno rivelato che l’aggressore ha inferto alla madre una decina di colpi con un coltellino, lasciandola in gravi condizioni. Di fronte al rifiuto della donna, il 32enne ha reagito in modo violento. A destare immediatamente preoccupazione è stato il numero di ferite, che sono state ritenute sufficientemente gravi da ... (Gaeta.it)

Frosinone - 16enne accoltellato a scuola dopo una lite : sospettato un minore - Un grave episodio di violenza si è verificato davanti a una scuola, il liceo Martino Filetico di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un liceale di soli 16 anni è stato accoltellato al termine di una lite scoppiata intorno alle 14. . Il giovane, subito soccorso dai compagni di scuola presenti sulla scena, è stato in […] The post Frosinone, 16enne accoltellato a scuola dopo una lite: ... (Lidentita.it)

Accoltellato a faccia - pancia e schiena e lasciato a terra dopo una lite : ferito grave al Pellegrini - I poliziotti hanno arrestato un 34enne napoletano. In casa ritrovato il coltello. L'aggressione dopo una lite.Continua a leggere . (Fanpage.it)