Tananai incontra i fan a Bari: dove e quando (Di giovedì 17 ottobre 2024) CALMOCOBRA, il secondo album in studio di Tananai. Dopo i singoli VELENO, RAGNI e la hit estiva STORIE BREVI con Annalisa, Tananai torna con un nuovo album di inediti che incarnano alla perfezione la sua identità unica e sfaccettata. Per Partecipare al firmacopie acquista il cd/vinile alla Baritoday.it - Tananai incontra i fan a Bari: dove e quando Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CALMOCOBRA, il secondo album in studio di. Dopo i singoli VELENO, RAGNI e la hit estiva STORIE BREVI con Annalisa,torna con un nuovo album di inediti che incarnano alla perfezione la sua identità unica e sfaccettata. Per Partecipare al firmacopie acquista il cd/vinile alla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - I passeggeri, senza parole, hanno ripreso l’artista con lo smartphone e hanno condiviso i video su tutte le piattaforme, diventando virali in pochissime ore.  C’era chi lo abbracciava, chi cantava con lui e chi gli chiedeva una foto ricordo. (Adnkronos) – Tananai lo ha fatto di nuovo. Questa volta per promuovere il nuovo disco ‘Calmocobra’ che uscirà domani, venerdì 18 ottobre. (Dailyshowmagazine.com)

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Non è, infatti, la prima […]. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra'. Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita Tananai lo ha fatto di nuovo. (Sbircialanotizia.it)

Tananai sogna un album in coppia con Annalisa - In attesa dell'uscita del suo nuovo disco di inediti, Tananai rivela di sognare un album in coppia con Annalisa L'articolo Tananai sogna un album in coppia con Annalisa proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)