Mondiali Master di Scherma, l'Italia chiude con 11 medaglie: è quarta in Classifica per Nazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dubai, 17 ottobre 2024 – Si è chiuso con 11 medaglie azzurre il Campionato Mondiale Master di Dubai 2024. La kermesse iridata riservata ai veterani della Scherma internazionale (over 50-60-70), sulle pedane degli Emirati Arabi, ha visto l'Italia conquistare due Ori, tre Argenti e sei bronzi. Si sono laureati campioni del mondo, entrambi nella sciabola maschile, Olivier Emmerich nella categoria "B" e Giulio Paroli nella "C". I secondi posti portano le firme di Stefano Lanciotti tra gli sciabolatori categoria "B", Maurizio Galvan nel fioretto maschile "C" e del team di sciabola maschile (Paolo Busi, Riccardo Carmina, Alberto Feira Chios, Stefano Lanciotti, Camillo Matrigali e Giulio Paroli).

Scherma - Francesco Tiberi conquista la medaglia di bronzo ai campionati mondiali master - Grande soddisfazione Francesco Tiberi che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali master di scherma, attualmente in corso a Dubai. La quinta giornata della competizione è stata dedicata al fioretto maschile a squadre dove la squadra azzurra, composta da Lorenzo Persichetti... (Ternitoday.it)

Il fiorettista Filippo Pesce dell'Asu vince l'oro agli europei Master di scherma in Ungheria - Nemmeno praticamente il tempo di iniziare la nuova stagione sportiva che arriva il primo oro per l'Associazione sportiva udinese: Filippo Pesce è salito sul gradino più alto del podio a Szolnok, in Ungheria, dove si è tenuta la prima prova del circuito europeo Master di scherma. . . Non un risultato. (Udinetoday.it)

