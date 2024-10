Ex Milan, Paquetà rischia la radiazione del calcio per il caso scommesse: "Nego le accuse, rischio di non avere un processo equo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lucas Paquetà, trequartista brasiliano ex-Milan e oggi ancora sotto contratto con il West Ham, è sotto indagine da parte della Football Association, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lucas, trequartista brasiliano ex-e oggi ancora sotto contratto con il West Ham, è sotto indagine da parte della Football Association,

Ex Milan - Paqueta rischia la squalifica a vita per scommesse. Ecco cos'è successo - C'è, poi, un'aggravante: il telefono del giocatore che era stato analizzato per verificare movimenti bancari o messaggi sospetti. Il motivo? Le scommesse. Milan, l'ex rossonero Paquetà è nei guai: rischia la squalifica a vita. Ecco il motivo

Ex Milan – Paquetà nei guai : ecco cosa rischia il brasiliano - Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan, si trova in guai seri: a causa del problema scommesse, rischia la squalifica a vita.

Paquetà - guai seri per il centrocampista : l'ex Milan rischia la squalifica a vita. Ecco le motivazioni - La Football Association ha messo sotto indagine un anno fa per scommesse sospette su quattro sue ammonizioni il suo telefono, poi successivamente riconsegnato. Paquetà, l'ex giocatore del Milan è nei guai seri: problema legato alle scommesse, dove il calciatore brasiliano rischia la squalifica a vita Paquetà, ex giocatore del Milan attualmente in Inghilterra al West Ham, è nei guai seri.