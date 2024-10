Agatha All Along: La storia di Billy è accurata come quella dei fumetti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Agatha All Along sta facendo passi da gigante, arricchendo l’angolo magico del Marvel Cinematic Universe. Oltre a continuare la storia di Agatha Harkness (Kathryn Hahn), lo show ha inserito Billy Maximoff / Wiccan (Joe Locke), la cui identità è stata rivelata con grande clamore negli ultimi istanti dell’episodio 5. La maggior parte del sesto episodio della serie consiste in un flashback sull’origine dell’attuale status quo di Billy, sorprendentemente fedele alle pagine dei fumetti Marvel. Inizialmente, la versione di Locke di Billy viene presentata come Billy Kaplan, un adolescente ebreo che festeggia il suo Bar Mitzvah nella città di Eastview. Durante la festa, Billy si fa leggere la mano da Lilia Calderu (Patti Lupone), che lo avverte che la sua vita sta per essere divisa in due e sembra mettergli addosso un misterioso sigillo. Nerdpool.it - Agatha All Along: La storia di Billy è accurata come quella dei fumetti Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Allsta facendo passi da gigante, arricchendo l’angolo magico del Marvel Cinematic Universe. Oltre a continuare ladiHarkness (Kathryn Hahn), lo show ha inseritoMaximoff / Wiccan (Joe Locke), la cui identità è stata rivelata con grande clamore negli ultimi istanti dell’episodio 5. La maggior parte del sesto episodio della serie consiste in un flashback sull’origine dell’attuale status quo di, sorprendentemente fedele alle pagine deiMarvel. Inizialmente, la versione di Locke diviene presentataKaplan, un adolescente ebreo che festeggia il suo Bar Mitzvah nella città di Eastview. Durante la festa,si fa leggere la mano da Lilia Calderu (Patti Lupone), che lo avverte che la sua vita sta per essere divisa in due e sembra mettergli addosso un misterioso sigillo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : Come ha fatto Billy a sopravvivere dopo il finale di WandaVision? - (Se davvero torneremo a Westview alla fine della serie, come reagiranno a un’altra prova di forza soprannaturale all’interno dei confini della città). È chiaro che entrambe le parti si sono tenute nascoste un po’ di informazioni. Questo è uno dei tanti misteri ancora in ballo per la serie. Con questa consapevolezza, Agatha All Along ci ha fatto fare un viaggio nella memoria questa settimana. (Nerdpool.it)

Agatha All Along episodio 6 recap : la verità sul passato di Billy. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? - Un allarme di emergenza rivela che sta succedendo qualcosa di strano con l’anomalia a Westview; a tutti viene ordinato di tornare a casa e, mentre la radio trasmette frammenti delle sitcom che abbiamo visto in WandaVision, l’Hex diminuisce… e l’auto di William e dei suoi genitori si schianta. Cosa vuole dalla Strada delle Streghe? ATTENZIONE – L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU Agatha All Along ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : Chi è Nicholas Scratch? - L’ossessione di Scratch per la vendetta lo ha fatto bandire nel Regno Oscuro, ma alla fine è riuscito a fuggire, possedendo vari altri personaggi Marvel (come Franklin Richards dei Fantastici Quattro), prendendo il controllo di luoghi come la città di Centerville e causando conflitti epici con i Vendicatori e altre squadre e personaggi Marvel, finendo persino per approdare all’Inferno e ... (Nerdpool.it)