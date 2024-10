Teatro, aperta la chiamata pubblica per diventare "Visionari" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto la partecipazione di quasi un centinaio di spettatori e spettatrici, torna a Ravenna il progetto partecipativo dei Visionari. ErosAntEros apre anche quest’anno una chiamata pubblica per permettere a tutte le persone appassionate o Ravennatoday.it - Teatro, aperta la chiamata pubblica per diventare "Visionari" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto la partecipazione di quasi un centinaio di spettatori e spettatrici, torna a Ravenna il progetto partecipativo dei. ErosAntEros apre anche quest’anno unaper permettere a tutte le persone appassionate o

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Figc vuole il Var a chiamata - Repubblica : Gravina chiede permesso per sperimentare in Serie C - Ogni squadra ha un numero limitato di chiamate, due, ma se l’arbitro dà ragione a chi ha richiesto la revisione al monitor, la chiamata non viene sottratta dal conto, un po’ come nel tennis. La Fifa, va detto, ha già testato qualcosa di simile nella Youth Cup e nel Mondiale Under 20 femminile. The post La Figc vuole il Var a chiamata, Repubblica: Gravina chiede permesso per sperimentare in ... (Sportface.it)

Annuale Dantesco - una nuova 'chiamata pubblica' ai cittadini per leggere la Divina Commedia - Una chiamata pubblica alla lettura delle terzine della Divina Commedia per celebrare l'Annuale Dantesco. Domenica 8 settembre, in occasione del 703° anniversario della morte di Dante Alighieri, Le Albe/Ravenna Teatro invitano i cittadini alle celebrazioni che si terranno alla Tomba del Poeta... (Ravennatoday.it)