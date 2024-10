Suicidio a Senigallia, i genitori del 15enne contro i bulli: "Gli abbassavano i pantaloni e lo colpivano" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Suicidio a Senigallia, parlano i genitori del 15enne e rivelano gli episodi di bullismo. Atti confermati anche dai compagni di scuola del ragazzo Notizie.virgilio.it - Suicidio a Senigallia, i genitori del 15enne contro i bulli: "Gli abbassavano i pantaloni e lo colpivano" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), parlano idele rivelano gli episodi dismo. Atti confermati anche dai compagni di scuola del ragazzo

