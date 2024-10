Lapresse.it - Medioriente: Cnn, pronto piano Israele per l’attacco all’Iran

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (LaPresse) – Ilisraeliano per la rispostadopomissilistico contro lo Stato ebraico del 1° ottobre sarebbe. Lo riporta la Cnn, citando una fonte che conosce l’argomento. Il network americano ha anche contattato il ministero israeliano della Difesa per un commento. Secondo una fonte, funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, avrebbero assicurato agli Stati Uniti che un eventuale contrattaccosarebbe limitato a obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari.