Medicina via il test d' ingresso Come cambia il numero chiuso

AGI - Via libera dalla settima commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d'ingresso. L'obiettivo è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie in un'ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per l'Ssn. Il disegno di legge di delega al Governo, spiega un comunicato, mira a garantire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. L'accesso sarà infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta.

Addio al test di ingresso a Medicina : da quando e come funziona - Il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30 mila professionisti i più nei prossimi sette anni», ha detto. Così come da capire sono i criteri con cui le università potranno accettare le iscrizioni al primo semestre. Da quando verrà abolito il test di Medicina Il governo Meloni, che ha 12 mesi per approvare i decreti attuativi, punta a partire con le nuove disposizioni già dall’anno accademico ... (Lettera43.it)

Facoltà di Medicina verso lo stop ai test : cosa cambia e quando posti ci saranno in più - La proposta, illustrata dal presidente della Commissione Istruzione Roberto Marti e dal presidente della Commissione Sanità Francesco Zaffini, prevede un nuovo sistema di ammissione con l’introduzione di un semestre a accesso libero. Attualmente, sono in corso i lavori sui decreti legislativi necessari per accompagnare l’iter parlamentare. (Thesocialpost.it)

Università - stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina - Il nuovo concetto prevederà un ingresso dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. Per il senatore Maurizio Gasparri “questo è uno dei provvedimenti che caratterizza la maggioranza”. (Bergamonews.it)