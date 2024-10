Legge di Bilancio 2025: dal contributo per le banche al taglio del cuneo fiscale, ecco tutte le misure. Per la Sanità ci sono solo 900 milioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cosa prevede il disegno di Legge di Bilancio 2025: tutte le misure Un piccolo sacrificio chiesto alle banche, l’ennesima sforbiciata a carico dei ministeri, la prevista conferma del taglio del cuneo fiscale e della revisione degli scaglioni Irpef – misure, quest’ultime, rese strutturali – e la miseria di 900 milioni di euro di risorse aggiuntive per un Sistema sanitario nazionale sempre più allo stremo. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del disegno di Legge di Bilancio 2025 approvata dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri, martedì 15 ottobre. La manovra cuba complessivamente 30 miliardi di euro, più del previsto grazie al miglioramento dei conti pubblici generato dalla forte crescita del gettito tributario (previsto crescere nei prossimi cinque anni, a legislazione invariata, di 125 miliardi di euro). Tpi.it - Legge di Bilancio 2025: dal contributo per le banche al taglio del cuneo fiscale, ecco tutte le misure. Per la Sanità ci sono solo 900 milioni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cosa prevede il disegno didileUn piccolo sacrificio chiesto alle, l’ennesima sforbiciata a carico dei ministeri, la prevista conferma deldele della revisione degli scaglioni Irpef –, quest’ultime, rese strutturali – e la miseria di 900di euro di risorse aggiuntive per un Sistema sanitario nazionale sempre più allo stremo. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del disegno didiapprovata dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri, martedì 15 ottobre. La manovra cuba complessivamente 30 miliardi di euro, più del previsto grazie al miglioramento dei conti pubblici generato dalla forte crescita del gettito tributario (previsto crescere nei prossimi cinque anni, a legislazione invariata, di 125 miliardi di euro).

