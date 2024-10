Infortunio Lobotka, preoccupazione in casa Napoli: Emergono nuovi dettagli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco potrebbe saltare i prossimi impegni: tifosi in ansia per le sue condizioni Il Napoli trattiene il fiato per Stanislav Lobotka. Il regista azzurro ha riportato un Infortunio durante la partita con la sua nazionale in Azerbaigian, alimentando timori e incertezze sul suo immediato futuro in campo. Lobotka lascia il campo con una fasciatura alla coscia Le immagini televisive hanno immortalato Lobotka mentre abbandonava il terreno di gioco con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Un colpo al cuore per i tifosi partenopei, consapevoli dell’importanza del centrocampista nel gioco della squadra. Sospetto problema al flessore: attesi gli esiti degli esami Secondo quanto riportato da Il Mattino, si sospetta un Infortunio muscolare al flessore. Napolipiu.com - Infortunio Lobotka, preoccupazione in casa Napoli: Emergono nuovi dettagli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centrocampista slovacco potrebbe saltare i prossimi impegni: tifosi in ansia per le sue condizioni Iltrattiene il fiato per Stanislav. Il regista azzurro ha riportato undurante la partita con la sua nazionale in Azerbaigian, alimentando timori e incertezze sul suo immediato futuro in campo.lascia il campo con una fasciatura alla coscia Le immagini televisive hanno immortalatomentre abbandonava il terreno di gioco con una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Un colpo al cuore per i tifosi partenopei, consapevoli dell’importanza del centrocampista nel gioco della squadra. Sospetto problema al flessore: attesi gli esiti degli esami Secondo quanto riportato da Il Mattino, si sospetta unmuscolare al flessore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non solo Lobotka - il triplo infortunio scatena polemiche contro FIFA e UEFA - Si parla di un fastidio al flessore. Infatti, anche altre due star della Serie A si sono fermati per problemi muscolari e tengono in apprensione il proprio club. Aggiungiamo, tra gli altri, McKennie e Lobotka. Ma non è l’unico stop di questa finestra dedicata agli impegni internazionali. Ma le mille soste e, soprattutto, l’inutile Nations League… Senza senso“. (Spazionapoli.it)

Infortunio Napoli - non solo Lobotka : l’annuncio fa scattare l’allarme - Anche perché ora è impossibile fare una previsione, parola del professor Enrico Castellacci ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Senza una diagnosi è inutile spingersi oltre – spiega l’ex medico della Nazionale italiana – Bisogna capire se sono stati coinvolti i flessori della coscia oppure è un problema al tendine del ginocchio, come scrivono in Slovacchia… Serve che prima arrivino gli esiti ... (Tvplay.it)

Napoli - le due facce della sosta : la rinascita di Di Lorenzo e l'infortunio di Lobotka - Senza il triplo impegno settimanale, forse a prescindere dalla mannaia degli infortuni che prima o poi fa visita a ogni squadra, in effetti un colpo del genere va valorizzato e chissà che l'occasione buona non arrivi proprio al Castellani, dove il Napoli si presenterà anche per invertire una tradizione tutt'altro che positiva. (Sport.quotidiano.net)