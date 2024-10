Giulia Tramontano, Impagnatiello: “Cercai di eliminarla come si butta una caramella” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cercò di eliminare Giulia Tramontano "come se far sparire una persona fosse come buttare una caramella". Quando il "castello di bugie" crolla e la fidanzata scopre la sua relazione parallela, Alessandro Impagnatiello ha "visto la sconfitta". E' una delle espressioni che l'imputato, dichiarato capace di intendere e di volere, ha riferito agli psichiatri L'articolo Giulia Tramontano, Impagnatiello: “Cercai di eliminarla come si butta una caramella” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cercò di eliminarese far sparire una persona fossere una". Quando il "castello di bugie" crolla e la fidanzata scopre la sua relazione parallela, Alessandroha "visto la sconfitta". E' una delle espressioni che l'imputato, dichiarato capace di intendere e di volere, ha riferito agli psichiatri L'articolo: “disiuna” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Note di un delitto : la drammatica vicenda di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano - Qui emerge un contrasto tra il desiderio di sfuggire alla realtà delle conseguenze e la profonda consapevolezza che ciò che stava compiendo era illegittimo e inaccettabile. Questa apparente ambivalenza rivela la complessità della sua psicologia: da un lato, la ricerca della verità e, dall’altro, una fuga dalla responsabilità. (Gaeta.it)

Impagnatiello : «Tentai di eliminare Giulia Tramontano come si butta una caramella». Dalla perizia psichiatrica accuse durissime - Dalla perizia durante il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza incinta al settimo mese uccisa a coltellate a maggio 2023 nella sua casa di Senago (Milano) emergono nuovi... (Leggo.it)