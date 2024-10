Al salone dell'auto di Parigi porte aperte alla Cina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grazie ai sussidi di stato la Cina controlla tutta la filiera dell'auto elettrica, a partire dalle materie prime. Ma questo non sembra preoccupare troppo espositori e addetti ai lavori del settore automotive. Il salone Mondiale dell'auto di Parigi (Mondial de l'auto 2024), si tiene ogni due anni alle porte della capitale francese (porte de Versailles). L'iniziativa si apre all'insegna dell'innovazione e del progresso con lo slogan "Festeggiamo" ("Let's Celebrate").Più che festeggiare un mercato che stenta a crescere, gli organizzatori sembrano preconizzare i futuri successi di un comparto industriale sul quale incombe la spada di Damocle del gennaio 2035. Data in cui, secondo la normativa imposta dalla Commissione europea, tutte le case automobilistiche dovranno cessare di produrre veicoli a motore termico. Laverita.info - Al salone dell'auto di Parigi porte aperte alla Cina Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grazie ai sussidi di stato lacontrolla tutta la filieraelettrica, a partire dalle materie prime. Ma questo non sembra preoccupare troppo espositori e addetti ai lavori del settoremotive. IlMondialedi(Mondial de l'2024), si tiene ogni due anni allea capitale francese (de Versailles). L'iniziativa si apre all'insegna'innovazione e del progresso con lo slogan "Festeggiamo" ("Let's Celebrate").Più che festeggiare un mercato che stenta a crescere, gli organizzatori sembrano preconizzare i futuri successi di un comparto industriale sul quale incombe la spada di Damocle del gennaio 2035. Data in cui, secondo la normativa imposta dCommissione europea, tutte le casemobilistiche dovranno cessare di produrre veicoli a motore termico.

