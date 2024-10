Ilrestodelcarlino.it - Riscatto Lube, il sollievo di Medei: "I tre punti ci regalano tranquillità"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Come ha detto il centrale Gargiulo a caldo domenica, l’affermazione per 3-0 ottenuta dallasu Monza era proprio la vittoria che serviva. Giusto dire che la Vero Volley, a discapito del nome, non è ancora squadra vera visto che all’Eurosuole Forum si è presentata senza Zaytsev, Averill, Mosca e con Juantorena impiegato per pochi scambi nel corso del secondo set e unicamente in ricezione. Tuttavia dopo il tracollo di Milano, il team diaveva bisogno di tornare al successo, di farlo con un risultato netto e averlo centrato difronte a 3.500 spettatori ha dato ulteriore gusto a Balaso e compagni. Rispetto alla settimana prima, questa volta Civitanova ha sistemato la ricezione e parliamo soprattutto di Bottolo e Loeppky visto che a Balaso sono arrivate appena 6 battute.