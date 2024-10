Cityrumors.it - Quindicenne trovato morto in un casolare: si sospetta istigazione al suicidio

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un ragazzo di quindici anni è statosenza vita in undi campagna, la polizia indaga sul movente delLo scorso lunedì a Montigliano, in unnelle campagne della frazione senigalliese, è stato riun corpo senza vita appartenente a un ragazzo di quindici anni. Le ricostruzioni hanno avvalorato l’ipotesi diche era circolata nelle ore seguenti. Il giovane si era allontanato di casa la domenica sera, intorno alle 22.00. Aveva preso di nascosto la pistola del padre e si era recato in campagna. Lo stesso genitore ha contattato dalla polizia per denunciare la sua scomparsa, facendo partire le ricerche. Si sono susseguite così ore di grande tensione. Disperate in cui le forze dell’ordine, anche grazie all’aiuto di droni e unità cinofile, e i Vigili del Fuoco hanno passato in rassegna le aree limitrofe di Montignano.