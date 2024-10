Fuga da film per due truffatori: arrestati dopo aver derubato una coppia di anziani ad Arezzo (Di martedì 15 ottobre 2024) Due malviventi sono stati arrestati dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani a Monte San Savino, in provincia di Arezzo. La loro Fuga, a bordo di una Fiat 500X, è stata interrotta dalla Polizia Stradale a Cassino, dopo un inseguimento mozzafiato. L’episodio si è verificato sabato scorso, quando i truffatori hanno contattato telefonicamente la coppia, spacciandosi per carabinieri. Uno di loro ha telefonato alla moglie degli anziani, informandola che il figlio era coinvolto in un incidente e necessitava di una garanzia di 4.000 euro per la sua liberazione. Successivamente, un complice si è presentato a casa della coppia, riuscendo a farsi consegnare soldi, oro e orologi. Realizzando di essere stati truffati, gli anziani hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di Monte San Savino. Lortica.it - Fuga da film per due truffatori: arrestati dopo aver derubato una coppia di anziani ad Arezzo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Due malviventi sono statimesso a segno una truffa ai danni di unadia Monte San Savino, in provincia di. La loro, a bordo di una Fiat 500X, è stata interrotta dalla Polizia Stradale a Cassino,un inseguimento mozzafiato. L’episodio si è verificato sabato scorso, quando ihanno contattato telefonicamente la, spacciandosi per carabinieri. Uno di loro ha telefonato alla moglie degli, informandola che il figlio era coinvolto in un incidente e necessitava di una garanzia di 4.000 euro per la sua liberazione. Successivamente, un complice si è presentato a casa della, riuscendo a farsi consegnare soldi, oro e orologi. Realizzando di essere stati truffati, glihanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri di Monte San Savino.

