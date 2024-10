Formiche.net - Così l’Ue deve cambiare rotta su green, debito e guerre. Cosa ha detto Meloni in Parlamento

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quaranta minuti per ribadire la traccia imboccata con coerenza dal governo da sempre: da un lato pace e diritto internazionale camminano parallelamente, dall’altro la nuova Europa che va progettata oggi. Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgiaalle Camere in vista del consiglio europeo del 17 e del 18 ottobre sono state caratterizzate da una prospettiva. In primis quale Europa oggi si vuole costruire, anche alla luce di due contingenze drammatiche come lea Gaza e a Kyiv. Per questa ragione, osserva la premier, l’Europa di domani non può essere uguale a quella di ieri e di oggi dal momento che “riscoprire il suo ruolo nella storia in questo tempo storicocomplesso. La domanda che dobbiamo porci è quale futuro vogliamo costruire per l’Europa”.