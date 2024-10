Oasport.it - Calendario Skate America 2024: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ci siamo. Dopo più di un mese della cosiddetta “pre-season” si inizia a fare sul serio: partirà infatti questo fine settimana il Grand Prix-2025 di pattinaggio artistico, competizione itinerante che aprirà i battenti come di consueto con, rassegna in scena sul ghiaccio di Allen (Texas) dal 18 al 20 ottobre. Sarà un evento in cui, a differenza di altri anni, non sarà della partita alcun atleta della Nazionale italiana. Tuttavia non mancheranno molteplici spunti d’interesse, contrassegnati soprattutto dalla foltissima presenza degli atleti di casa. In campo maschile ad esempio i fari saranno puntati sul Campione Mondiale Ilia Malinin, al quale spetterà il compito di proseguire la sua caccia al record a suon di quadrupli.