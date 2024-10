A Ribera bollette Tari troppo care per le utenze non domestiche, i calcoli sono sbagliati: pagamenti sospesi (Di martedì 15 ottobre 2024) Più di una perplessità era stata sollevata riguardo alle bollette della Tari recapitate alle utenze non domestiche, ritenute troppo care rispetto al 2023. Adesso quei dubbi hanno avuto conferma: “Si informa la cittadinanza - fanno sapere dal Comune - che, a seguito di diverse sollecitazioni da Agrigentonotizie.it - A Ribera bollette Tari troppo care per le utenze non domestiche, i calcoli sono sbagliati: pagamenti sospesi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Più di una perplessità era stata sollevata riguardo alledellarecapitate allenon, ritenuterispetto al 2023. Adesso quei dubbi hanno avuto conferma: “Si informa la cittadinanza - fanno sapere dal Comune - che, a seguito di diverse sollecitazioni da

