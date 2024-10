Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 10:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitànella norma le principali arterie cittadine per lavori urgenti in via Giacomo Puccini su disposizione dei vigili del fuoco la strada è chiusa tra Corso d’Italia e Via Pinciana sono deviate 7 linee bus in direttore di via Pinciana percorrono il Sotto via Corso d’Italia e piazzale San Paolo del Brasile a Monteverde da oggi al 28 ottobre lavori Anas a via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia sulla strada restringimento di carreggiata è divieto di sosta per un evento nella sede della FAO a Circo Massimo divieti di sosta in viale delle Terme di Caracalla in direzione di Piazzale Numa Pompilio per lavori è chiusa viale delle provincie in direzione e verso Piazzale delle Province e via In collaborazione con Luce Verde infomobilità