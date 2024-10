Il Napoli di Conte non si arrende mai, è la squadra che ha fatto più punti nei minuti di recupero (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Napoli di Conte non si arrende mai, è la squadra che ha fatto più punti nei minuti di recupero Ormai le partite non durano più novanta minuti. Ci si avvia a quota centro. Al momento siamo a 97,47. Ne scrive Il Messaggero che calcola quanti minuto di recupero sono stati concessi in Serie A e ricorda che è il Napoli la squadra che più di tutti è riuscito a sfruttare questa novità. Anche perché Napoli-Parma è stata la partita più lunga del campionato. È durata 105 minuti e gli azzurri l’hanno ribaltata nel virtuale tempo supplementare. Scrive Il Messaggero: Ma quanto si segna nel recupero? Durate le prime sette giornate di Serie A sono arrivati, in totale, 192 gol. Il 12,5% (quindi 24) sono finiti nel tabellino durante l’extra-time sia del primo che del secondo tempo. Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte non si arrende mai, è la squadra che ha fatto più punti nei minuti di recupero Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildinon simai, è lache hapiùneidiOrmai le partite non durano più novanta. Ci si avvia a quota centro. Al momento siamo a 97,47. Ne scrive Il Messaggero che calcola quanti minuto disono stati concessi in Serie A e ricorda che è illache più di tutti è riuscito a sfruttare questa novità. Anche perché-Parma è stata la partita più lunga del campionato. È durata 105e gli azzurri l’hanno ribaltata nel virtuale tempo supplementare. Scrive Il Messaggero: Ma quanto si segna nel? Durate le prime sette giornate di Serie A sono arrivati, in totale, 192 gol. Il 12,5% (quindi 24) sono finiti nel tabellino durante l’extra-time sia del primo che del secondo tempo.

