Ezio Luzzi: «Ai Mondiali del 1986 chiesi a Maradona del tocco di mano. Lui subito: "È stata la mano de Dios"»

(Di lunedì 14 ottobre 2024)a 90 anni è uno degli ultimi testimoni dell’evoluzione della radio. Radiocronista per la Rai e per la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto“, un patrimonio storico e culturale di valore inestimabile. A tal proposito,ha un po’ di rammarico: «Purtroppo di Tutto il Calcio Minuto per Minuto non parla più nessuno, nemmeno nelle celebrazioni per i 100 anni della radio, ma èuna trasmissione portante per la tutta la Rai!».: «Riuscii a dare la notizia della bomba alle Olimpiadi di Atlanta prima della Cnn e dell’Ansa» Raccontare lo sport in presa diretta. Qual è la formula per trovare le parole più giuste? «Ho avuto dei maestri eccnali come Nicolò Carosio e Sergio Zavoli. Ricordo una volta ci caricarono su un pullman, ci portarono in piazza San Pietro e ci dissero: il Papa sta per dare la benedizione: raccontate.