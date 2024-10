“Dovevo morire io…”. Giovani tifosi morti in un incidente, la scoperta sulle vittime e lo straziante addio del padre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 13 ottobre sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est del capoluogo lucano. Tre Giovanissimi tifosi del Foggia sono morti mentre stavano rientrando verso casa dopo avere seguito la partita della loro squadra a Potenza. Le vittime si chiamavano Gaetano Gentile, 21 anni e due minorenni di 13, Samuele Del Grande, Michele Biccari. Il pulmino sul quale viaggiavano i tre Giovani è andata a scontrarsi contro un’autovettura ed è uscito da una curva; uno dei ragazzi sarebbe morto sul colpo a seguito del violento impatto e alle ferite riportate. Gli altri tifosi che erano rimasti gravemente feriti sono invece morti all’ospedale poco dopo il ricovero. In tarda mattinata è stata chiarita la dinamica dell’incidente. “Avevano 13, 17 e 21 anni”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gravissimo il bilancio dell’stradale avvenuto nella tarda serata del 13 ottobre sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est del capoluogo lucano. Tressimidel Foggia sonomentre stavano rientrando verso casa dopo avere seguito la partita della loro squadra a Potenza. Lesi chiamavano Gaetano Gentile, 21 anni e due minorenni di 13, Samuele Del Grande, Michele Biccari. Il pulmino sul quale viaggiavano i treè andata a scontrarsi contro un’autovettura ed è uscito da una curva; uno dei ragazzi sarebbe morto sul colpo a seguito del violento impatto e alle ferite riportate. Gli altriche erano rimasti gravemente feriti sono inveceall’ospedale poco dopo il ricovero. In tarda mattinata è stata chiarita la dinamica dell’. “Avevano 13, 17 e 21 anni”.

Il messaggio social del papà di uno dei tre tifosi morti : «Avrei preferito capitasse a me - lotterò anche per te» - Una foto abbracciato al figlio Gaetano, con sciarpa e cappellino di lana: ?Voglio ricordarti così. Vorrei essere morto io ma ora lotterò per te e Michele (il fratello più... (Quotidianodipuglia.it)