Chiara Ferragni sul bodyguard di Fedez arrestato, pandori e corna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Valerio Staffelli è tornato sulle tracce di Chiara Ferragni per consegnarle il suo quinto tapiro (il numero 1500 della storia di Striscia la Notizia). L’inviato del tg satirico ha chiesto alla regina delle influencer un commento sulle parole di Taylor Mega, secondo la quale lei e Fedez sarebbero stati una coppia aperta, Christian Rosiello, ma anche della svolta della procura di Milano in merito al Pandoro Gate, sugli indagati e la chiusura delle indagini preliminari. Chiara Ferragni: “Quest’anno solo panettoni”. “Perché a me il tapiro? Mi hanno rinviata a giudizio? No! Non mi hanno affatto rinviata a giudizio, quindi speriamo dai, non mi porti sfortuna. – ha continuato Chiara – Però ti ringrazio per il tapiro, lo accetto volentieri. Cme mai ho viaggiato in un aereo di linea? Io viaggio sempre in aereo di linea. Dimmi una volta in cui ho viaggiato su un jet privato. Biccy.it - Chiara Ferragni sul bodyguard di Fedez arrestato, pandori e corna Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Valerio Staffelli è tornato sulle tracce diper consegnarle il suo quinto tapiro (il numero 1500 della storia di Striscia la Notizia). L’inviato del tg satirico ha chiesto alla regina delle influencer un commento sulle parole di Taylor Mega, secondo la quale lei esarebbero stati una coppia aperta, Christian Rosiello, ma anche della svolta della procura di Milano in merito al Pandoro Gate, sugli indagati e la chiusura delle indagini preliminari.: “Quest’anno solo panettoni”. “Perché a me il tapiro? Mi hanno rinviata a giudizio? No! Non mi hanno affatto rinviata a giudizio, quindi speriamo dai, non mi porti sfortuna. – ha continuato– Però ti ringrazio per il tapiro, lo accetto volentieri. Cme mai ho viaggiato in un aereo di linea? Io viaggio sempre in aereo di linea. Dimmi una volta in cui ho viaggiato su un jet privato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Io e Fedez in coppia aperta?” : la risposta di Chiara Ferragni - “Se coppia aperta significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”, ribadisce l’influencer. “Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. “Non sono mai stata in una coppia aperta”, risponde Ferragni, interpellata dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che l’ha intercettata per consegnarle il ... (Tpi.it)

Tapiro d'oro a Chiara Ferragni. La scottante verità su Fedez e la coppia aperta - In occasione del Tapiro d'oro numero 1. Da parte mia coppia aperta mai!». Cioè, se 'coppia aperta' significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo. Le posizioni dalla settima alla decima sono invece più affollate: Pippo Baudo e Christian Vieri ne hanno ricevuti 11 a testa; 10 Emanuele Filiberto di Savoia, Fabrizio Corona e Ilary Blasi; 9 Bruno Vespa, Diletta Leotta, ... (Iltempo.it)

Chiara Ferragni e Fedez erano una “coppia aperta”? Stasera a “Striscia La Notizia” la replica alle parole di Taylor Mega - Cioè se apertura di coppia significa che uno tradisce e l’altro no allora non sapevo di esserlo. Almeno da parte sua. Da parte mia apertura di coppia mai!» Queste alcune parole di Chiara Ferragni a cui stasera potrebbero aggiungersi ulteriori dettagli circa il tradimento di Fedez con Taylor Mega. . (361magazine.com)