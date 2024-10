Malore al bar: poliziotto di 42 anni muore davanti agli amici (Di domenica 13 ottobre 2024) Una tragedia. E' morto davanti agli amici, al bar. La vittima si chiamava Arsiero Fabbri e aveva 42 anni. Come raccontato da Viterbo Today, il dramma si è consumato venerdì 11 ottobre a Villa San Giovanni in Tuscia, dove l'agente viveva con la moglie e la figlia piccola. Una tragedia familiare Romatoday.it - Malore al bar: poliziotto di 42 anni muore davanti agli amici Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una tragedia. E' morto, al bar. La vittima si chiamava Arsiero Fabbri e aveva 42. Come raccontato da Viterbo Today, il dramma si è consumato venerdì 11 ottobre a Villa San Giovin Tuscia, dove l'agente viveva con la moglie e la figlia piccola. Una tragedia familiare

Malore improvviso al bar - il poliziotto Arsiero Fabbri muore a 42 anni davanti agli amici - . Era il fratello di Lucia. Morto al bar davanti agli amici il poliziotto Arsiero Fabbri, stroncato a soli 42 anni da un malore improvviso e fatale. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di venerdì 11 ottobre a Villa San Giovanni in Tuscia, dove l'agente viveva con la moglie e la figlia piccola. (Viterbotoday.it)

