Il tabellone di Jasmine Paolini a Ningbo Possibile derby con Errani tanti ostacoli impervi verso la finale

Jasmine Paolini sarà la testa di serie numero 1 del tabellone del torneo WTA 500 di Ningbo, che andrà in scena dal 14 al 20 ottobre sul cemento della località cinese. La tennista italiana proseguirà la propria avventura in terra asiatica, dopo essere uscita ai sedicesimi di finale a Pechino e aver perso ai quarti di finale a Wuhan. La numero 6 del ranking ATP, ma quarta nella Race che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti nel corso di questa stagione, si rimetterà in gioco e cercherà di farsi largo nel torneo, con il chiaro intento di migliorare ulteriormente la propria classifica e di avvicinarsi in maniera pimpante alle WTA Finals.

