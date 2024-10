I Diavoli mettono subito il turbo: Lazio kappao. Gioia per il debutto di Mussini e Gherardi (Di domenica 13 ottobre 2024) Valorugby 33 Lazio 17 VALORUGBY EMILIA: Bruno; Mastandrea, Resino, F.Schiabel, Colombo (64’ Farolini); Pescetto (60’ Ledesma), Cuoghi (70’ Gherardi); Ruaro (70’ Mussini), Paolucci, Amenta; Du Preez (54’ Mirenzi), Dell’Acqua (cap.); Rossi (45’ Favre), Silva (45’ Cruz), Diaz (49’ Dan. Rimpelli). All.: M.Violi. Lazio 1927: Sodo; Giovannini, Cioffi, Cruciani (cap.), Santarelli; Barla, Cristofaro (70’ Bianco); Perez (62’ Pilati), Morelli, Cannata (56’ Urraza); Bruno Schmidt (62’ Tomasini), Cicchinelli (56’ Zucconi); Moreno, Pretz (42-52’ Pesucci, 62’ Gisonni), Moscioni (44’-54’ Cordì, 58’ Pesucci). All.: A.De Angelis. Marcatori: 9 meta Ruaro, 25’ meta Mastandrea; 44’ meta di punizione Valorugby, 50’ meta Mastandrea, 53’ cp Cruciani, 66’ meta Gisonni tr Cruciani, 73’ meta Mussini tr Ledesma, 79’ meta Gisonni tr Cruciani. Arbitro: Favaro, di Venezia. Sport.quotidiano.net - I Diavoli mettono subito il turbo: Lazio kappao. Gioia per il debutto di Mussini e Gherardi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Valorugby 3317 VALORUGBY EMILIA: Bruno; Mastandrea, Resino, F.Schiabel, Colombo (64’ Farolini); Pescetto (60’ Ledesma), Cuoghi (70’); Ruaro (70’), Paolucci, Amenta; Du Preez (54’ Mirenzi), Dell’Acqua (cap.); Rossi (45’ Favre), Silva (45’ Cruz), Diaz (49’ Dan. Rimpelli). All.: M.Violi.1927: Sodo; Giovannini, Cioffi, Cruciani (cap.), Santarelli; Barla, Cristofaro (70’ Bianco); Perez (62’ Pilati), Morelli, Cannata (56’ Urraza); Bruno Schmidt (62’ Tomasini), Cicchinelli (56’ Zucconi); Moreno, Pretz (42-52’ Pesucci, 62’ Gisonni), Moscioni (44’-54’ Cordì, 58’ Pesucci). All.: A.De Angelis. Marcatori: 9 meta Ruaro, 25’ meta Mastandrea; 44’ meta di punizione Valorugby, 50’ meta Mastandrea, 53’ cp Cruciani, 66’ meta Gisonni tr Cruciani, 73’ metatr Ledesma, 79’ meta Gisonni tr Cruciani. Arbitro: Favaro, di Venezia.

