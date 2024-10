Bartoli: «Como-Inter Women? Vittoria sofferta. Strada giusta!» (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Inter Women ha vinto contro il Como con il risultato di 1-0 conquistando altri tre punti e confermando il terzo posto in campionato. Elisa Bartoli ne ha parlato in questo modo su Inter TV. Vittoria – L’Inter Women ha superato l’ostacolo Como di misura grazie al gol di Michela Cambiaghi. 1-0 il risultato finale della partita, Elisa Bartoli ha detto questo della sesta giornata della Serie A Femminile: «Questa Vittoria è stata veramente sofferta e complicata. Siamo felici, è stata importante e ci permette di rimanere sopra. Senza sofferenza non si può vincere, questa è la linea giusta e la Strada giusta per continuare a lavorare. Inter-news.it - Bartoli: «Como-Inter Women? Vittoria sofferta. Strada giusta!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ha vinto contro ilcon il risultato di 1-0 conquistando altri tre punti e confermando il terzo posto in campionato. Elisane ha parlato in questo modo suTV.– L’ha superato l’ostacolodi misura grazie al gol di Michela Cambiaghi. 1-0 il risultato finale della partita, Elisaha detto questo della sesta giornata della Serie A Femminile: «Questaè stata veramentee complicata. Siamo felici, è stata importante e ci permette di rimanere sopra. Senza sofferenza non si può vincere, questa è la lineae laper continuare a lavorare.

Como-Inter Women 0-1 - le pagelle : due flop dalla panchina - Wullaert 7! - Dal 78? DETRUYER S. Questa volta le sostituzioni non riescono a dare nuova linfa, ma anzi rischia qualcosa di troppo nel finale Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Como-Inter Women 0-1, le pagelle: due flop dalla panchina, ... (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 : il tabellino della sesta giornata di Serie A Femminile - Le nerazzurre hanno vinto confermandosi al terzo posto in classifica nella Serie A Femminile: il tabellino del match della sesta giornata. Como-Inter Women è finita con il risultato di 0-1. Coach: Stefano Sottili. Arbitro: Mattia UbaldiAssistenti: Andrea Cecchi-Alessandro RastelliQuarto ufficiale: Marco Colazzo Recupero: 1? (PT), 6? (ST). (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 - basta Cambiaghi per i tre punti! - La vetta dista appena una lunghezza, ci sono Juventus e Fiorentina davanti a quota 15. L’attaccante in tap-in ha colpito le avversarie su un assist al bacio di Lina Magull. Il Como rimane a 4 al settimo posto. Grande vittoria della squadra di Gianpiero Piovani che non si ferma più nella Serie A Femminile. (Inter-news.it)