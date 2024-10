Quifinanza.it - Tavares azzera i vertici Stellantis, i nuovi manager che dovranno risollevare l’azienda

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’amministratore delegato diCarlosha annunciato un riassetto deisu alcuni brand dele in diverse aree geografiche strategiche che negli ultimi mesi hanno contribuito alla crisi della compagnia automobilistica. Due in particolare le regioni dovedeve rilanciarsi: il Nord America e l’Europa, tra i mercati in assoluto più importanti., che ha parlato in audizione alla Camera dei Deputati l’11 ottobre, non proseguirà il suo rapporto di lavoro conoltre la scadenza naturale del suo contratto, datata 2026. Il Ceo ha però detto che i mesi che gli rimangono alla guida del gruppo sono più che sufficienti per cambiare le cose.cambia il management: i conti da sistemare Il cambiamento più importante aidiè quello del ruolo di Cfo, che passa da Natalie Knight a Doug Ostermann.