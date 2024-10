Liberoquotidiano.it - Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del 'Ritratto di giovane donna'

(Di sabato 12 ottobre 2024)12 ott. (Adnkronos) - Ha preso il via al Museodiil primo intervento conservativo 'dal' sull'opera simbolo della casa Museo, il 'di' di Piero del Pollaiolo. Un'opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l'intervento dei restauratori, comprendere l'importanza della diagnostica per immagini applicata alle opere d'arte e il valore della ricerca ai fini della conoscenza e della cura del nostro patrimonio artistico.