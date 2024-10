Latina contro gli "Stregoni" per esorcizzare la paura (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia di Benevento – Latina, partita a dir poco ostica per la truppa pontina, che continua a suscitare perplessità in questo inizio di campionato, piuttosto deficitario. Quattro su quattro le vittorie dei sanniti in casa, dove si aziona la macchina da gol: ben 14 sui 16 complessivamente Latinatoday.it - Latina contro gli "Stregoni" per esorcizzare la paura Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia di Benevento –, partita a dir poco ostica per la truppa pontina, che continua a suscitare perplessità in questo inizio di campionato, piuttosto deficitario. Quattro su quattro le vittorie dei sanniti in casa, dove si aziona la macchina da gol: ben 14 sui 16 complessivamente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina - dall'alba controlli straordinari interforze | IL VIDEO - Controlli interforze a Latina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza in azione in diversi quartieri della città, con il supporto delle unità cinofile e dei mezzi aerei dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. L'operazione è scattata all'alba di oggi, venerdì 11 ottobre... (Latinatoday.it)

Latina / Servizio straordinario - controlli a tappeto e perquisizioni di Polizia - Carabinieri e Guardia di Finanza - . Durante le attività sono state effettuate perquisizioni di iniziativa da parte degli operatori delle forze di polizia impegnate, con il supporto delle unità cinofile e […] L'articolo Latina / Servizio straordinario, controlli a tappeto e perquisizioni di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Nove anni di indagini contro la criminalità : il tenente colonnello Meola saluta Latina - Nove anni al comando provinciale dell'Arma, prima alla guida del Nucleo investigativo poi del Reparto operativo. Nove anni di lavoro intenso per il tenente colonnello Michele Meola che lunedì 12 ottobre conclude, per limiti di età, il suo servizio attivo e lascia Latina. Proprio da lunedì però... (Latinatoday.it)

Latina / Autonomia differenziata - l’incontro promosso da Anpi nazionale e pronvinciale - . 30, a Latina scalo presso “Il giardino del patto” in via delle Industrie – o in caso di pioggia presso la sala dell’ex-cinema Enal in via della Stazione 170 – un’iniziativa dell’Anpi Nazionale e dell’Anpi provinciale per discutere dell’autonomia differenziata e il risultato della raccolta firme per […] L'articolo Latina / Autonomia differenziata, l’incontro promosso da Anpi nazionale e ... (Temporeale.info)