Firenze donati nuovi strumenti per curare a casa gli anziani

Firenze, 11 ottobre 2024 - In un anno a Firenze 2.500 persone over 65 vengono curate a casa grazie ai Girot, i Gruppi Intervento Rapido Ospedale Territorio. Da oggi le equipe di medici che assistono a domicilio i pazienti avranno nuove attrezzature per rendere ancora più efficaci le cure: si tratta di strumenti per la diagnosi, per l'analisi dei parametri a distanza, elettrocardiografi portatili, misuratori di pressione, strumenti per il trattamento Tens (Stimolazione Transcutanea Elettrica del sistema Nervoso) per la cura del mal di schiena senza farmaci, o per la stimolazione cognitiva e riabilitativa. Gli strumenti sono stati consegnati oggi dalla Fondazione Santa Maria Nuova al reparto di Geriatria dell'Ospedale di Santa Maria Nuova per i Girot.

