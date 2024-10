Ilrestodelcarlino.it - Cresce il Polo aerospaziale. Via libera alla convenzione per il suo potenziamento

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nuovo passo verso l’espansione tecno: con dedi giunta, è stato approvato dal Comune nei giorni scorsi lo schema dicon la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del progetto per un importo complessivo finale di 2.273.200,88 euro: 1.813.131,26 a carico della Regione, 260.069,62 riconosciuti dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e 200.000 dFondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Oggetto della, nello specifico, è l’attuazione di un piano di interventi straordinari di manutenzione del Tecnodi Forlì, in via Fontanelle, tramite una riqualificazione impiantistica, dei componenti dell’involucro edilizio, efficientamento energetico, risanamento e modifica di locali interni.