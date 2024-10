Quotidiano.net - Novità Calligaris. Un omaggio al legno. E il living si riscalda

(Di venerdì 11 ottobre 2024)presenta la nuova Capsule Collection 2024, unalla matericità e al calore del. La collezione, infatti, reinterpreta alcuni best seller del brand, giocando su tre esclusive finiture inmassello: Wild Natural dai toni caldi e mielati, Wild Gray, contraddistinta da tonalità più neutre e raffinate, e Wild Carbon con un’elegante e intensa sfumatura di nero. Ispirata alla natura incontaminata dei boschi, la linea si sviluppa a partire dalmassello, selezionato in differenti essenze di carattere contraddistinte da venature, nodi e spaccature in grado di rendere ogni prodotto unico e irripetibile. Tra i protagonisti della capsule, il tavolo Cameo (nella foto in alto) viene riproposto in una nuova versione in, così come il tavolo Icaro che spicca per le sue linee eleganti e decise.