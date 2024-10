Lorenzo Pellegrini, la follia all’improvviso in Nations League: si fa espellere con l’Italia sul 2-0 e il Belgio pareggia (Di venerdì 11 ottobre 2024) La domanda, lecita, è che cosa sia passato per la testa a Lorenzo Pellegrini al 38’ di un’Italia-Belgio che gli azzurri stavano dominando, ben oltre il 2-0 firmato da Cambiaso dopo 59 secondi e da Retegui al 24’: l’intervento sconsiderato su Theate ha meritato un’espulsione sacrosanta, benedetta dal VAR, stravolgendo il match. I Diavoli Rossi hanno avuto la fortuna di trovare subito il gol con De Cuyper su splendido schema da punizione e poi, complice una leggerezza della difesa “spallettiana”, hanno riequilibrato la partita con la stoccata di Trossard. Costretta a giocare in dieci dal 38’, l’Italia ha portato a casa un pareggio che permette di restare in vetta nel gruppo A di Nations League e alla fine bisogna dire che è andata persino bene: il contrasto Bastoni-Openda al 63’, non sanzionato dalla moviola, puzzava di rigore. Un odore forte. Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Pellegrini, la follia all’improvviso in Nations League: si fa espellere con l’Italia sul 2-0 e il Belgio pareggia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La domanda, lecita, è che cosa sia passato per la testa aal 38’ di un’Italia-che gli azzurri stavano dominando, ben oltre il 2-0 firmato da Cambiaso dopo 59 secondi e da Retegui al 24’: l’intervento sconsiderato su Theate ha meritato un’espulsione sacrosanta, benedetta dal VAR, stravolgendo il match. I Diavoli Rossi hanno avuto la fortuna di trovare subito il gol con De Cuyper su splendido schema da punizione e poi, complice una leggerezza della difesa “spallettiana”, hanno riequilibrato la partita con la stoccata di Trossard. Costretta a giocare in dieci dal 38’,ha portato a casa un pareggio che permette di restare in vetta nel gruppo A die alla fine bisogna dire che è andata persino bene: il contrasto Bastoni-Openda al 63’, non sanzionato dalla moviola, puzzava di rigore. Un odore forte.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nts Informatica Basket Rimini verso la ripartenza - il ritorno di Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino - Rimini è una città di passaggio, ma se ti fermi un po' qui in zona è fatta: non vai più via e giocare un bel campionato di serie B qui in riva all'Adriatico con Riviera Basket è un'occasione assolutamente da non perdere. Lo possono confermare Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino che dopo un anno... (Today.it)