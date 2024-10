X Factor 2024, Manuel Agnelli e Paola Iezzi alle prese con i bootcamp: 14 cantanti a testa, solo 4 sedie disponibili (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, è arrivato il momento di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: questa sera su sky la seconda parte dei bootcamp di X Factor 2024. Ai Leggo.it - X Factor 2024, Manuel Agnelli e Paola Iezzi alle prese con i bootcamp: 14 cantanti a testa, solo 4 sedie disponibili Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, è arrivato il momento di: questa sera su sky la seconda parte deidi X. Ai

