Rapina a David Neres, individuati 4 responsabili: tutti i dettagli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rapina a David Neres, spuntano novità importantissime sul caso: individuati 4 responsabili del furto dell’orologio avvenuto dopo Napoli-Parma Emergono importantissime novità sulla Rapina ai danni di David Neres avvenuta lo scorso 31 agosto dopo la partita tra Napoli e Parma. Lo spiacevolissimo episodio vissuto dal brasiliano, appena arrivato in città in quei giorni, vivrebbe in queste ore di una svolta nelle indagini. Ma facciamo un passo indietro. L’esterno d’attacco era da poco atterrato a Napoli, aveva appena conosciuto la città e i suoi tifosi. Nella partita contro il Parma era stato persino protagonista di una prestazione super con un assist in poco più di 20 minuti giocati. Uscito dallo stadio, però, il giocatore è stato avvicinato da un gruppo di malviventi, che ha sfondato il finestrino e gli ha intimato di consegnar loro l’orologio, puntando una pistola. Spazionapoli.it - Rapina a David Neres, individuati 4 responsabili: tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), spuntano novità importantissime sul caso:del furto dell’orologio avvenuto dopo Napoli-Parma Emergono importantissime novità sullaai danni diavvenuta lo scorso 31 agosto dopo la partita tra Napoli e Parma. Lo spiacevolissimo episodio vissuto dal brasiliano, appena arrivato in città in quei giorni, vivrebbe in queste ore di una svolta nelle indagini. Ma facciamo un passo indietro. L’esterno d’attacco era da poco atterrato a Napoli, aveva appena conosciuto la città e i suoi tifosi. Nella partita contro il Parma era stato persino protagonista di una prestazione super con un assist in poco più di 20 minuti giocati. Uscito dallo stadio, però, il giocatore è stato avvicinato da un gruppo di malviventi, che ha sfondato il finestrino e gli ha intimato di consegnar loro l’orologio, puntando una pistola.

