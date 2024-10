"Non come avrebbe voluto". Sinner, una lezione a Medvedev dopo il veleno: ora zitti tutti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una lezione in campo, di tennis. E una lezione fuori, di sportività. Jannik Sinner si sbarazza del russo Dannil Medvedev, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24' sul cemento cinese e accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Subito dopo concede al rivale l'onore delle armi riconoscendone il rendimento frenato a causa dei guai alla spalla. Un'altra dimostrazione di enorme classe da parte del 23enne di San Candido, numero 1 al mondo. "Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto, come avrebbe voluto, per il problema alla spalla, mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale". Liberoquotidiano.it - "Non come avrebbe voluto". Sinner, una lezione a Medvedev dopo il veleno: ora zitti tutti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unain campo, di tennis. E unafuori, di sportività. Janniksi sbarazza del russo Dannil, n.5 del ranking e del seeding, non al meglio fisicamente, in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in appena un'ora e 24' sul cemento cinese e accede alle semifinali del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Subitoconcede al rivale l'onore delle armi riconoscendone il rendimento frenato a causa dei guai alla spalla. Un'altra dimostrazione di enorme classe da parte del 23enne di San Candido, numero 1 al mondo. "Sono molto contento diho giocato oggi con, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto,, per il problema alla spalla, mi auguro recuperi il prima possibile, ma per quanto mi riguarda è stato un grande match per me e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale".

