Italia-Belgio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seconda sosta per le nazionali in stagione e torna la UEFA Nations League 2024/2025, con l’Italia che sfida il Belgio nella terza giornata. L’avvio degli azzurri è stato ottimo, in netta ripresa rispetto al deludente Europeo di Germania: le vittorie in trasferta contro Francia e Israele hanno parzialmente riportato l’entusiasmo nell’ambiente. Ora per la formazione di Luciano Spalletti c’è la sfida contro i Diavoli Rossi, che devono però fare i conti con le pesanti assenze di De Bruyne e Lukaku, due pilastri della squadra. Appuntamento alle ore 20.45 di oggi, giovedì 10 ottobre. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Il match sarà inoltre visibile gratuitamente in streaming sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. Italia-Belgio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Seconda sosta per le nazionali in stagione e torna la UEFA, con l’che sfida ilnella terza giornata. L’avvio degli azzurri è stato ottimo, in netta ripresa rispetto al deludente Europeo di Germania: le vittorie in trasferta contro Francia e Israele hanno parzialmente riportato l’entusiasmo nell’ambiente. Ora per la formazione di Luciano Spalletti c’è la sfida contro i Diavoli Rossi, che devono però fare i conti con le pesanti assenze di De Bruyne e Lukaku, due pilastri della squadra. Appuntamento alle ore 20.45 di, giovedì 10 ottobre. L’incontro sarà trasmesso intv su Rai 1 e insu Rai Play. Il match sarà inoltre visibile gratuitamente insul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio oggi - Nations League calcio : orario - programma - tv - streaming - probabili formazioni - Sarà il primo di due incroci ravvicinati, visto che lunedì si tornerà in campo a Udine per fronteggiare Israele. 45) si gioca Italia-Belgio, match valido per la fase a gironi della Nations League di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma dopo aver vinto le due partite disputate nel mese di settembre, tra l’altro entrambe disputate in trasferta: prima la grande ... (Oasport.it)

Italia-Belgio : programma e telecronisti Rai Nations League 2024/2025 - Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20. 45 di giovedì 10 ottobre. The post Italia-Belgio: programma e telecronisti Rai Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Allo stadio Olimpico gli azzurri, dopo aver battuto Francia e Israele, trovandosi a punteggio pieno, provano a vincere anche contro i belgi per andare in questo modo ormai a un passo dalla ... (Sportface.it)

LIVE Italia-Belgio - Nations League calcio in DIRETTA : Spalletti cerca conferme - assente Lukaku - Ct. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA, Spalletti punta tutto sul centrocampo. Buon divertimento! . Ct. BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. (Oasport.it)