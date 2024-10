Women’s Champions League 2024/2025: la Juventus parte bene, Cantore piega il Valerenga (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tanta sofferenza ma alla fine missione compiuta in Norvegia per la Juventus, che parte col piede giusto nel girone della Women’s Champions League 2024/2025 e batte il Valerenga grazie a una prodezza di Sofia Cantore. Le bianconere hanno giocato un buon calcio nella prima mezzora, raccogliendone i frutti con la conclusione a giro della classe 1999, poi tanti rischi da lì in avanti, uno clamoroso sul finire del primo tempo e diverse chance non sfruttate dalla scandinave nella ripresa, con al contempo però alcune occasioni sprecate dalle ospiti. Il risultato, alla fine, è meritato: nonostante qualche rischio di troppo, si torna dalla Valhall Arena con i tre punti e dunque la leadership del raggruppamento insieme al Bayern Monaco, avanti però per la differenza reti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tanta sofferenza ma alla fine missione compiuta in Norvegia per la, checol piede giusto nel girone dellae batte ilgrazie a una prodezza di Sofia. Le bianconere hanno giocato un buon calcio nella prima mezzora, raccogliendone i frutti con la conclusione a giro della classe 1999, poi tanti rischi da lì in avanti, uno clamoroso sul finire del primo tempo e diverse chance non sfruttate dalla scandinave nella ripresa, con al contempo però alcune occasioni sprecate dalle ospiti. Il risultato, alla fine, è meritato: nonostante qualche rischio di troppo, si torna dalla Valhall Arena con i tre punti e dunque la leadership del raggruppamento insieme al Bayern Monaco, avanti però per la differenza reti.

