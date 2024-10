SOCIAL – Milan, Theo Hernandez cerca riscatto con la Francia. Il post (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez cerca riscatto con la maglia della Francia dopo l’ultime prestazione da dimenticare disputata con i rossoneri. Il post Theo Hernandez ha voglia di riscatto. Il terzino sinistro cercherà di rifarsi e tornare ai suoi livelli migliori con la maglia della propria nazionale dopo l’ultima partita da incubo disputata con il Milan. Il calciatore francese è stato infatti, per distacco, il peggiore in campo, nella sconfitta sul campo della Fiorentina. Il numero 19 rossonero ha causato il rigore della formazione toscana, sbagliandone uno dei due assegnati alla squadra allenata da Paulo Fonseca. Theo Hernandez in campo con la Francia: il difensore vuole lasciarsi alle spalle Fiorentina-Milan SOCIAL – Milan, Theo Hernandez cerca riscatto con la Francia. Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Theo Hernandez cerca riscatto con la Francia. Il post Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il terzino sinistro delcon la maglia delladopo l’ultime prestazione da dimenticare disputata con i rossoneri. Ilha voglia di. Il terzino sinistro cercherà di rifarsi e tornare ai suoi livelli migliori con la maglia della propria nazionale dopo l’ultima partita da incubo disputata con il. Il calciatore francese è stato infatti, per distacco, il peggiore in campo, nella sconfitta sul campo della Fiorentina. Il numero 19 rossonero ha causato il rigore della formazione toscana, sbagliandone uno dei due assegnati alla squadra allenata da Paulo Fonseca.in campo con la: il difensore vuole lasciarsi alle spalle Fiorentina-con la

