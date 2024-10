Omicidio Maria Campai, prima di lei altre donne in quel garage. “Chi c’era parli” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tragedia di Viadana, un piccolo comune in provincia di Mantova, ha scosso profondamente la comunità locale e oltre. Il 19 settembre, Maria Campai, una donna di 42 anni, separata e madre di due figli ventenni, è stata brutalmente uccisa da un 17enne al termine di un incontro sessuale a pagamento, organizzato attraverso un sito di incontri. Ma questa vicenda ha rivelato un quadro molto più complesso, fatto di violenza, disperazione e segreti non denunciati. Leggi anche: Morte Maria Campai: l’autopsia conferma la morte per strangolamentoLeggi anche: Omicidio Maria Campai, dubbi sull’ultimo messaggio: “È un uomo amabile, mi porta in taxi” prima di Maria, secondo il “circuito di conoscenze” del giovane, potrebbero esserci state altre donne che hanno avuto incontri simili con lui. Thesocialpost.it - Omicidio Maria Campai, prima di lei altre donne in quel garage. “Chi c’era parli” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tragedia di Viadana, un piccolo comune in provincia di Mantova, ha scosso profondamente la comunità locale e oltre. Il 19 settembre,, una donna di 42 anni, separata e madre di due figli ventenni, è stata brutalmente uccisa da un 17enne al termine di un incontro sessuale a pagamento, organizzato attraverso un sito di incontri. Ma questa vicenda ha rivelato un quadro molto più complesso, fatto di violenza, disperazione e segreti non denunciati. Leggi anche: Morte: l’autopsia conferma la morte per strangolamentoLeggi anche:, dubbi sull’ultimo messaggio: “È un uomo amabile, mi porta in taxi”di, secondo il “circuito di conoscenze” del giovane, potrebbero esserci stateche hanno avuto incontri simili con lui.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Campai - altre donne nel garage prima di lei : «Chi c'era parli». Ieri il funerale - è stata sepolta vicino al fratello morto due mesi fa - «Chi c?era parli», prima di Maria Campai altre escort erano state nel garage dove la 42enne è stata uccisa dal 17enne, accusato di omicidio. Donne che a differenza di... (Leggo.it)

Maria Campai sepolta in Romania - le sorelle : “Vogliamo andare fino in fondo. Chi l’ha uccisa deve passare la vita in carcere” - Il ragazzo diciassettenne di Viadana, accusato di averla uccisa nel garage di casa e di avere nascosto il corpo nel giardino attiguo, dopo averlo coperto con uno strato di fogliame, continua nella sua detenzione nel carcere minorile Beccaria di Milano. Chi ha ucciso mia sorella deve passare la vita ... (Ilgiorno.it)

Maria Campai sepolta in Romania - le sorelle : “Vogliamo andare fino in fondo. Chi l’ha uccisa deve passare vita in carcere” - A riportare la salma in Romania erano state le sorelle Roxana e Loredana. Una settimana fa il gip del tribunale dei minori di Brescia, Laura D'Urbino, ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri e firmato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario premeditato e ... (Ilgiorno.it)

Omicidio Maria Campai - l'interrogatorio al 17enne : "L'ho scelta per il suo profilo - non l'avevo mai vista" - Il caso dell’omicidio di Maria Campai, trovata priva di vita in una villetta abbandonata a Viadana, nel Mantovano, si arricchisce di dettagli inquietanti. (Notizie.virgilio.it)

Omicidio Maria Campai - il killer 17enne si giustifica : “Dopo aver fatto sesso le ho dato 200€ ma lei ne voleva 350 e l'ho uccisa” - Dunque, il movente sarebbe a detta del ragazzo di origini alb . Il killer 17enne che ha ucciso e occultato il cadavere di Maria Campai a Viadana ha “tentato di giustificarsi” durante l'interrogatorio. “Eravamo d'accordo per 200 euro. Avevo 350 euro, lei li voleva tutti”, ha raccontato agli ... (Ilgiornaleditalia.it)