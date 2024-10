Bergamonews.it - Maltempo, giovedì 10 ottobre scuole superiori chiuse a Bergamo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Lesecondarie di secondo grado in città nella giornata di(10) rimarranno. È questa la decisione emersa dalla riunione che si è svolta alle 19 di mercoledì convocata dal Prefetto con il Comune di, gli amministratori e la protezione civile. Per la serata di mercoledì 9la sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta rossa che riguarda le valli per rischio idrogeologico (dalle 21) e per rischio idraulico in tutta la provincia (da mezzanotte). Nella giornata di martedì 8le secondarie di secondo grado in città erano stateper l’emergenza.