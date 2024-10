Biccy.it - Luca Dondoni svela i probabili cantanti big di Sanremo 2025: grandi ritorni

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mancano ancora quattro mesi al prossimo Festival di, ma è già iniziato il toto nomi. Nei giorni scorsi All Music ha stilato una lista deiche potrebbero partecipare alla kermesse e oggi ne ha parlato anche Caterina Balivo a La Volta Buona. In collegamento con Caterina c’era, che ha fatto le sue previsioni. Il noto giornalista musicale ha rivelato che secondo lui potrebbero tornare all’Ariston Alessandra Amoroso, Elodie, mentre ha spento l’entusiasmo per un possibile arrivo di Tiziano Ferro in gara. Secondopotrebbe esserci anche Anna, che dopo il grande sucecsso dei suoi brani in classifica, avrebbe bisogno della consacrazione del Festival di: “Molto probabile che ci sarà Anna, meno possibile Tiziano Ferro. “Al Bano e Romina Power? Non saprei su loro.