Evade dai domiciliari e spara contro diverse persone nella piazza di Trabia: arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sarebbe presentato con una pistola e non avrebbe esitato a sparare diversi colpi nella piazza di Trabia per risolvere a modo suo una lite tra il fratello ed altre persone, nonostante fosse pure detenuto agli arresti domiciliari. E' per questo che i carabinieri di Termini Imerese hanno Palermotoday.it - Evade dai domiciliari e spara contro diverse persone nella piazza di Trabia: arrestato Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sarebbe presentato con una pistola e non avrebbe esitato are diversi colpidiper risolvere a modo suo una lite tra il fratello ed altre, nonostante fosse pure detenuto agli arresti. E' per questo che i carabinieri di Termini Imerese hanno

