Parlamento europeo ok a 678 milioni per l’alluvione in Toscana

Lanazione.it - Parlamento europeo, ok a 67,8 milioni per l’alluvione in Toscana

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Arriva l’ok definitivo dalper i 67,8di euro di aiuti dal Fondo di solidarietà Ue per le alluvioni che nel 2023 hanno colpito la. Ci sono stati 632 voti a favore, tra cui quelli degli europarlamentari Francesco Torselli, Susanna Ceccardi e Dario Nardella, 7 voti contrari e 3 astensioni. Le risorse saranno indirizzate in particolare alla riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica. Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro “più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle alluvioni in Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso”.