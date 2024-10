Fiumicino, il parco della Liburna torna alla cittadinanza (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – Verrà restituito alla cittadinanza il prossimo 12 ottobre, il parco della Liburna a Fiumicino. Adiacente la scuola media Emilio Segré, dopo vari tentativi di utilizzo, l’area era stata abbandonata all’incuria da oltre 10 anni. Due anni fa la Regione Lazio lo aveva dato in concessione all’associazione Saifo, che si occupa di portare a termine i lavori della costruenda Liburna, la nave romana in legno di quercia e a grandezza naturale che la famiglia di maestri d’ascia Carmosini, sta lentamente e sapientemente ricostruendo. Dopo oltre un anno di lavori da parte dei volontari di Saifo, il parco è stato bonificato, sfalciato, è stata ripristinata la corrente elettrica e la rete idrica, nonché è tornato ad essere fruibile l’anfiteatro da oltre 100 posti presente al suo interno. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Verrà restituitoil prossimo 12 ottobre, il. Adiacente la scuola media Emilio Segré, dopo vari tentativi di utilizzo, l’area era stata abbandonata all’incuria da oltre 10 anni. Due anni fa la Regione Lazio lo aveva dato in concessione all’associazione Saifo, che si occupa di portare a termine i lavoricostruenda, la nave romana in legno di quercia e a grandezza naturale che la famiglia di maestri d’ascia Carmosini, sta lentamente e sapientemente ricostruendo. Dopo oltre un anno di lavori da parte dei volontari di Saifo, ilè stato bonificato, sfalciato, è stata ripristinata la corrente elettrica e la rete idrica, nonché èto ad essere fruibile l’anfiteatro da oltre 100 posti presente al suo interno.

